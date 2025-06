Lazio, stagione cruciale per Dele-Bashiru: e Sarri lo attende in ritiro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà un'estate caldissima quella appena iniziata in casa Lazio. L'indice di liquidità è certamente un fattore che condizionerà le mosse della società e, per questo, molto importante per Sarri sarà riuscire a valorizzare gli elementi già presenti in rosa. Tra questi, come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, c'è senza dubbio Dele-Bashiru, centrocampista che la Lazio utilizzerà da mezzala sinistra nel 4-3-3.

Il nigeriano nella passata stagione ha totalizzato 29 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia realizzando cinque gol. Una buona prima parte di stagione e una seconda in cui invece non ha brillato. Con Sarri Dele è chiamato a fare il salto di qualità con il tecnico che è molto curioso di scoprirlo nel ritiro che partirà il prossimo 14 luglio a Formello.

La prossima sarà per Dele-Bashiru una stagione cruciale: la sua riserva, inizialmente, sarà Vecino mentre se il nigeriano non riuscirà ad adeguarsi al gioco del tecnico toscano sarò l'uruguaiano a essere titolare nel 4-3-3. A prescindere, il tecnico si aspetta un rinforzo in quella zona di campo con diversi nomi già attenzionati.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.