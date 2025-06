Calciomercato Lazio | Il futuro sulle fasce: Galan si unisce agli altri nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome dalla Spagna si aggiunge alla batteria di terzini già visionati. Come riportato da Il Corriere dello Sport, in orbita Lazio è spuntato il nome di Javi Galan dell’Atletico Madrid, terzino trentenne in scadenza nel 2026 e destinato a lasciare il club spagnolo quest’estate. Lo scorso anno la società biancoceleste l’aveva valutato prima di acquistare Nuno Tavares.

Ora è tornato di moda, fa parte della lista dei possibili sostituti proprio del portoghese. Insieme a lui ci sono anche Emerson Palmieri del West Ham, Chillwel del Crystal Palace e Parisi della Fiorentina. Si tratta però solo di un mucchio di idee, nulla di più. Le opzioni non sono fattibili, visto che la Lazio è pesantemente bloccata dall’indice di liquidità e non può fare movimenti in entrata. Prima deve assolutamente cedere qualcuno.

