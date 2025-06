Lazio, non solo relax: Patric continua ad allenarsi anche a Ibiza - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il conto alla rovescia in vista della prossima stagione è iniziato anche in casa Lazio. Il 14 luglio inizierà ufficialmente il ritiro di Formello e tra chi scalpita per tornare in campo c'è senza dubbio Patric.

Lo spagnolo ha dovuto chiudere in anticipo la stagione dopo essersi operato alla caviglia ma è pronto a ripartire al massimo. Il difensore, che si trova a Ibiza per le vacanze, non rinuncia infatti alle sessioni di allenamento come dimostrano alcune storie postate sui suoi profili social.

