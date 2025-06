Calciomercato Lazio | Rosa troppo lunga, priorità alle cessioni: il punto

RASSEGNA STAMPA - La lista Sarri vuole una rosa con 23 nomi, per questo trenta giocatori sono troppi e in tal senso, sette uscite sono obbligatorie. Oltre alla volontà di Sarri di allestire una rosa con 20 giocatori di movimento, con doppioni in ogni ruolo e 3 portieri, c'è anche la situazione finanziaria che va tenuta sotto controllo. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito valuterà gli interventi in entrata, se possibile anche ad agosto, quando nasceranno occasioni inattese.

Per ora la priorità è cedere: dai prestiti rientrano in quattro. Kamenovic resterà fuori rosa, non dovrebbe essere un problema trovare sistemazione per Cancellieri che ha mercato in Serie A e il Cagliari lo ha chiesto. Fares si può sistemare in Grecia, da valutare poi il destino di Cataldi, rientrato dalla Fiorentina. Danilo, però, è un prodotto del vivaio, pertanto non intaserebbe la lista. Provstgaard e Tchaouna, classe 2003, non potranno più essere inseriti nella lista aggiuntiva degli under 22 per la Serie A., solo Belahayne, nato nel 2004.

Il problema, a questo punto, sorge come sempre con gli over, per cui sono disponibili, per ogni club, 17 slot. La Lazio ne ha 20 non contando Provedel, Romagnoli, Rovella e Zaccagni in quota “italiani”. Per questo bisognerebbe cederne 3: il primo in uscita è Toma Basic, scadenza 2026, mai utilizzato e fuori rosa sino a gennaio. Gli altri due dipenderanno anche dalle scelte di Sarri: rischiano Tchaouna e/o Noslin se non supereranno l’esame estivo in ritiro. Andrà valutata la ripresa di Patric in seguito all’intervento al malleolo, mentre sulla fascia destra la Lazio ha tre terzini: Marusic, Hysaj e Lazzari, i primi due in scadenza 2026.

