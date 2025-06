Lazio, per Sarri c'è solo il campionato: da quanto non accadeva

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Poco meno di un mese e nel quartier generale di Formello inizierà ufficialmente il Sarri bis. Quella all’orizzonte sarà una stagione tutt’altro che semplice per il tecnico toscano chiamato a ripartire dopo un campionato chiuso nel peggiore dei modi, ovvero con la clamorosa esclusione da tutte le coppe europee.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Lotito ha dato piena fiducia a Sarri chiamato a riportare in alto la Lazio e a stimolare la maturazione di alcuni giocatori presi la scorsa estate.

Certo ci sarà poi da fare i conti anche con i numeri: Baroni ha chiuso la stagione a 65 punti giocando 52 partite ed è rimasto in lotta per un posto in Europa fino all’ultimo. In teoria, senza coppe, la Lazio potrebbe anche andare oltre soprattutto grazie al lavoro del tecnico che guiderà una squadra senza giocare l’Europa per la prima volta dalla stagione 2014/2015 quando era alla guida dell’Empoli. Quest’anno tornerà alle origini con la possibilità di dedicare al lavoro sul campo intere giornate per migliorare i dettagli, i movimenti, gestendo la fatica.

