Lazio, Least Squares: "Indice di Liquidità e costo della rosa: vi spiego tutto..."

Dopo i suoi tweet sul proprio profilo 'X' che hanno scatenato l'ambiente biancoceleste. Least Squares è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sull'Indice di Liquidità e spiegare il nuovo parametro che, dal 2026, sostituirà l'IdL.

IDL - "L'obiettivo dei tweet era duplice: sottolineare come alcune affermazioni, secondo cui l'indicatore di liquidità è un falso problema e dal 2026 (con l'IdL che va in pensione) la Lazio risolverà tutti i problemi di mercato, non siano corrette. L'ultima semestrale, al 31.12.2024 ci dice che l'Indicatore di Liquidità è pari a 0,3: significa, per fare un esempio, che la Lazio ha 100 da rimborsare nei successivi 12 mesi, ma in cassa ha 30. Questo divario si può colmare in più modi, ma bisogna porre attenzione. La Lazio non è assolutamente una società a rischio default ma ultimamente sta sperimentando crescenti tensioni di liquidità, come evidenzia l'indicatore, che negli anni precedenti oscillava tra 0,5 o 0,6 e ora si attesta a 0,3. Si ovvia ad esempio anticipando i crediti esigibili oltre i 12 mesi, facendo ricorso a debiti finanziari, provando a rinegoziare alcune scadenze dei debiti commerciali, oppure cedendo degli asset (il cartellino di un calciatore, ndr). E' innegabile che una questione di natura finanziaria ci sia".

COSTO ROSA - "Il nuovo indicatore cardine sarà il costo della rosa che pone il limite costi-ricavi al 70% (si partirà a settembre dall'80%). Quindi è evidente che se non si incrementano i ricavi non si può accrescere il costo della rosa (ingaggi lordi e ammortamento dei cartellini). Per ampliare la rosa e la competitività della rosa bisogna aumentare i ricavi, per aumentare i ricavi bisogna investire. C'è da dire una cosa: in periodo Covid avevo fatto molti tweet speranzosi, era chiaro che il calcio andava verso una linea di sostenibilità e la Lazio, sempre caratterizzata da un bilancio sostenibile, ha avuto l'occasione per ridurre il gap con le altre. Ma non ha sfruttato questa occasione, mentre altri club l'hanno fatto".

