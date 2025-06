Lazio, Sarri studia e prepara il futuro: Noslin il nodo da sciogliere

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La nuova stagione si avvicina a grandi passi e Maurizio Sarri è già al lavoro per risolvere i rebus che la Lazio si porta dietro dallo scorso anno. Secondo il Corriere dello Sport, per capire da dove iniziare a mettere mano, il Comandante sta visionando le partite giocate dai biancocelesti sotto la gestione di Baroni, così da analizzare il calo avuto tra girone d'andata e di ritorno e farsi un'idea su quei giocatori con cui non ha ancora avuto a che fare.

Sarri intende addestrare a svolgere al meglio la fase difensiva Nuno Tavares ed è molto incuriosito da Dele-Bashiru, che aspetta di visionare a Formello. Il dubbio principale da sciogliere, però, è quello su Tijjani Noslin, acquistato dalla Lazio per 18 milioni di euro e reduce da una stagione in cui ha fatto vedere ben poco. L'olandese, oltre ad avere incontrato qualche difficoltà di adattamento, non è mai riuscito a trovare una vera collocazione in campo, cambiando diversi ruoli nell'arco della stagione, ma senza mai incidere in alcuno di essi.

Mau ha intenzione di studiarlo, per capirne le caratteristiche e l'eventuale adattabilità al suo 4-3-3, nel quale potrebbe partire sull'esterno come alternativa a Zaccagni. La società, vista la spesa fatta, vorrebbe rilanciarlo, ma il tutto passerà dal giudizio di Sarri.

Pubblicato il 23/06