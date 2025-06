Calciomercato | Immobile - Bologna: per l'ex Lazio è corsa contro il tempo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna non molla Ciro Immobile ma il club felsineo è in attesa che l’agente del calciatore, Alessandro Moggi, faccia il suo lavoro, ovvero liberare l’ex Lazio a zero dal Besiktas con il quale è legato fino a giugno 2026.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport questa è la condizione affinché il Bologna apra ufficialmente la trattativa per l’attaccante. Immobile vuole tornare a giocare in Serie A ma uno dei nodi è anche la questione ingaggio: Immobile percepisce, al momento, 6 milioni di euro mentre il Bologna arriverebbe a 2. Per questo, al momento, appare molto difficile che il club di Istanbul riesca ad accontentare fino in fondo Ciro.

Il piano è quindi semplice: una volta che Immobile avrò risolto il suo contratto con il Besiktas, ammesso che questo avvenga in tempi brevi, allora il Bologna incontrerà Moggi per definire le modalità di ingaggio che sarà costituito da una parte fissa e da alcuni bonus legati sia al rendimento e alle presenze del calciatore oltre al piazzamento della squadra nelle tre competizioni.

