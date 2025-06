Lazio, la rivelazione di Lotito: "Ho detto no a offerte importanti per..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Servirebbero le cessioni per sbloccare l'Indice di Liquidità. La Lazio, in caso contrario, rimane bloccata sul mercato. Non ci sono margini di manovra: la società non può comprare, prima deve vendere qualcuno. Ma su questo il presidente Lotito è stato molto chiaro: "Non vendo nessun altro. Abbiamo grandi giocatori e lo dimostra il fatto che tutti ce li chiedano", ha detto ai taccuini de Il Messaggero. E poi ha rivelato anche di aver rifiutato delle proposte importanti nelle ultime settimane: "Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos".

