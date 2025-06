Lazio, Abbate allarma: "Il problema non è solo l'Indice di Liquidità..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha fatto il punto in casa Lazio, spiegando come l'Indice di Liquidità non si al'unico problema in casa biancoceleste.

"Lotito non è preoccupato dalla situazione di finanziaria. Secondo lui non c'è bisogno di acquistare e che valuterà Sarri in ritiro, sostenendo che l'IdL non è un problema perché lui metterà i soldi. Cosa di cui dubito. La Lazio ha sforato più paletti Uefa: l'IdL e l'indicatore di indebitamento e del costo di lavoro. Questo perché sono anni che la Lazio si ragge sull'autofinanziamento senza ricavi e gli unici introiti sono i diritti tv e le entrare dalle qualificazioni europee. Dal momento in cui non ci si qualifica all'Europa e si hanno degli obblighi di riscatto che scadono proprio in questa stagione, allora i paletti sballano. Una situazione del genere non si è mai verificata. Il blocco è legato a tutti e tre i paletti. Le ricapitalizzazione del passato? Ci sono state, ma rispetto a quello che serve oggi".

USCITE E MERCATO - "Cataldi, a meno che non si verifichino una serie di condizioni, ad oggi è in uscita. Poi se esce Rovella voglio vedere se Cataldi resta o va via. Lotito, Sarri e Fabiani hanno parlato e sono rimasti d'accordo che il tecnico vlauterà in ritiro, nel frattempo si proverà a cedere esuberi che non riguardano big e ultimi colpi".