Lazio | Zaccagni, l'intervento per la pubalgia e il ritiro: il suo programma

RASSEGNA STAMPA - Dalle vacanze all'intervento. Mattia Zaccagni si è operato: la decisione di interrompere la terapia conservativa l'ha portato a sottoporsi a un mini-intervento chirurgico a un tendine dell’adduttore destro. Da diversi mesi, infatti, era tormentato da una forma di pubalgia, una sindrome retto-adduttoria che coinvolge l’infiammazione dei muscoli adduttori e del retto addominale a livello dell’inserzione sul pube, come riportato da Il Corriere dello Sport.

In stagione non si è mai fermato, con la Lazio e con la Nazionale ha giocato soffrendo. Le ultime cure portavano pochi benefici, per questo si è deciso di procedere con l'operazione. Ora Zaccagni seguirà un periodo di riabilitazione: conta di essere pronto per l'inizio del ritiro a Formello, in programma il prossimo 14 luglio. Con lo staff medico, Sarri e i suoi preparatori, si proverà a riportare il capitano della Lazio al top della forma. Con la speranza poi che l'intervento (perfettamente riuscito, come si legge nella nota della società) abbia fatto effetto: solo durante la preparazione si avrà un quadro più chiaro.

