Lazio, Castellanos rivela: "Spero di vestire la maglia del River Plate"

In un'intervista rilascata a La Nacion, il Taty Castellanos ha rivelato un retroscena di mercato che l'ha riguardato in passato e un suo desiderio per il futuro. L'attaccante della Lazio, infatti, ha raccontato di quando è stato molto vicino a vestire la maglia del River Plate: era il 2022, giocava ancora al New York City. L'affare però non si è concretizzato, con suo grande dispiacere. Dopo di che è passato al Girona e infine è arrivato in Italia. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Essere chiamato dallo staff tecnico del River, e soprattutto da Gallardo, con tutto quello che aveva vinto, è stato qualcosa di molto bello e una grande emozione per me perché ho molti familiari e amici che sono tifosi del club. Ancora oggi la gente mi manda dei messaggi molto belli, per questo spero di poter indossare un giorno la maglia del River Plate. A causa di questioni tra i club non è stato raggiunto un accordo, ma io ero disponibile al trasferimento. Per me sarebbe stato importante poter crescere lì. Non è successo, ma la verità è che mi sono trovato molto bene con le persone, con il presidente e anche con il club. Vedremo in futuro cosa succederà".

24/06