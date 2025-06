Calciomercato Lazio | Rovella all'Inter? Lotito spiega: "Se lo vogliono..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Da Il Messaggero arriva la notizia: l'Inter è pronta a offrire 40 milioni di euro alla Lazio per Nicolò Rovella. Si tratta di una proposta ufficiosa, non ancora ufficiale: Marotta sta pensando al sostituto di Calhanoglu nel caso in cui andasse in porto l'affare con il Galatasaray.

Ai taccuini de il quotidiano, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato della possibile cessione del suo centrocampista, chiarendo la sua posizione: "Ne offrono 40? Se lo vogliono, ci sta una clausola rescissoria da 50, altrimenti ho già detto che non vendo i migliori". Per il patron, quindi, l'opzione per lasciar partire Rovella sembra essere una sola: pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

