Calciomercato Lazio | Castellanos tra Premier, Liga e... River Plate: il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non solo Rovella. L'altra chiave del mercato della Lazio è rappresentata da Castellanos. Le loro due cessioni, per un totale di circa 90 milioni secondo le richieste della società, aiuterebbe a sbloccare la situazione di stallo attuale. L'argentino ha tante richieste, già uscite fuori soprattutto in passato.

Ma come riportato da Il Messaggero, l'asta tra i club di Premier League e Liga non è ancora iniziata del tutto. Nessuno, infatti, si è ancora spinto ai 35-40 milioni di euro richiesti da Lotito. Solo in quel caso il Taty potrebbe lasciare la Capitale. C'è poi il sogno River Plate, tutto del centravanti: "Spero di poter indossare un giorno la maglia del River Plate", ha detto in Argentina. Al momento, però, è difficile che il club di Buenos Aires possa permetterselo.

