Lazio, Gila può restare: ma serve il rinnovo. Presto un incontro con gli agenti

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lotito non vuole vendere Gila, ha promesso a Sarri che i big verranno trattenuti. Le sue qualità sono indubbie, ma va considerato anche l'aspetto contrattuale: il difensore spagnolo guadagna un milione di euro più bonus, troppo poco per le sue qualità. Ci sono interessi concreti nei suoi confronti, l'ultimo in ordine cronologico porta sulle rive del Lago di Como, ma la Lazio non vuol sentire ragioni.

Dovesse effettivamente rimanere, andrebbe ridiscussa la sua posizione a livello contrattuale. Anche per evitare che al termine della stagione che verrà si ritrovi a dodici mesi dalla scadenza. Secondo il Corriere dello Sport, in estate servirà un incontro con il suo entourage per risolvere la questione, sarebbe un rischio iniziare la prossima stagione con una posizione non chiara. Un rinnovo di 1,8/2 milioni di euro potrebbe comunque non bastare.

