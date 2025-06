Calciomercato Lazio | Nuova offerta dalla Serie A per Gila: Lotito fa muro

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mario Gila è uno degli uomini mercato della Lazio. Lo vogliono in tanti, ma la società fa muro, soprattutto a causa della percentuale del 50% che spetta al Real Madrid. La situazione è particolare, perché lo spagnolo non vuole rinnovare. Pur di continuare in questa situazione di limbo, Lotito e Fabiani vogliono tenersi il loro pezzo da 90 e respingere tutte le offerte.

L'ultima proposta arrivata a Formello per Gila, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, viene direttamente dalla Serie A. Infatti, il Como avrebbe offerto 20 milioni di euro per Gila. Offerta che è stata ovviamente rifiutata, ne servirebbero almeno il doppio. Dalla Premier arrivano interessamenti concreti, nelle ultime settimane si era parlato di Bornemouth, Brighton e Chelsea sul difensore spagnolo, ma nulla da farsi. La sua permanenza è fondamentale per Sarri, il quale ripartirebbe da uomini che già conoscono i suoi dettami in difesa. Un discorso che vale anche per il compagno di reparto Romagnoli.

