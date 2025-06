Lazio, Rambaudi: "Alcuni giocatori vanno lasciati andare. Con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi si è espresso sugli obiettivi della Lazio per la prossima stagione. Obiettivi che possono passare anche dal mercato, sia in entrata sia in uscita. Ecco di seguito le sue parole: “La Lazio non si è qualificata per l’Europa ma ha fatto bene fino all’ultimo; quest’anno l’obiettivo è fare qualcosa in più, mi aspetto che con Sarri e questa rosa si faccia meglio. Il target è lottare fino all’ultimo per le prime 4 posizioni. Se il tecnico non reputa questo gruppo pronto, deve intervenire.

Patric e Gila terzini? All’occorrenza sì. Se è vero che alcuni giocatori della Lazio hanno mercato, e si parla anche di 30 milioni, devono essere lasciati andare. Coraggio, spettacolo e risultati: così si riporta entusiasmo. Altrimenti si dovrebbe passare da un buon mercato, ma sappiamo che non può accadere”.

