Calciomercato Lazio | Esposito piace a Formello: ma c'è molta concorrenza

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi sondati dalla Lazio come potenziale sostituto di Valentin Castellanos, finito nel mirino di molti club europei e per il quale la Lazio avrebbe già rifiutato alcune offerte, c'è anche quello di Francesco Pio Esposito. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una grande stagione in prestito allo Spezia in Serie B, ha il gradimento di tutti dalle parti di Formello, ma non solo. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, ad averlo preso in considerazione sarebbero state anche: Fiorentina e Torino. Entrambi alla ricerca di un attaccante, avrebbero preso in considerazione anche altri profili come Sebastiano Esposito e Cristian Shpendi del Cesena.

