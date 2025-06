Lazio, Insegno: "Non c'è comunicazione. Baroni? L'ho conosciuto e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Pino Insegno ha espresso la propria opinione sulla comunicazione della Lazio e sul lavoro svolto nella passata stagione da Marco Baroni:

BARONI - "Io ho conosciuto molto bene Marco Baroni, lavoro nella comunicazione da anni. A lui ho fatto i miei complimenti, ho trovato una persona straordinaria, che soffre ancora per aver abbandonato quella panchina. A lui andavano fatto i ponti d’oro e quando a gennaio chiede un aiuto sul mercato, glielo devi dare. Noi non vogliamo vincere la Coppa dei campioni, però vogliamo sognare: la Lazio è nostra, è dei tifosi; è un cuore che va alimentato, ci devono dare la possibilità di sognare".

COMUNICAZIONE - "Qui la comunicazione non c’è, tu non puoi far fuori un uomo come Baroni che ha fatto benissimo. Lo hanno allontanato: lui ha fatto di una squadra un gruppo, non è stata fortuna. Il tutto non avendo grandi leader, con Zaccagni bravissimo ma in calando. Lo scorso anno con tre competizioni siamo arrivati dove siamo arrivati, quest’anno con una gara a settimana la squadra gli si poteva lasciare a Baroni. Perché chi va via non ci saluta più? Nedved? Beppe Signori, gli hanno rubato 10 anni di vita sportivo: riprendilo, riportalo a Roma”.

