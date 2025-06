Lazio | Cataldi ritorna, ma ha le valigie pronte. Senza garanzie...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo la decisione della Fiorentina di non esercitare il diritto di riscatto, Danilo Cataldi farà ritorno a Roma. Ma il Corriere della Sera riporta di come la sua permanenza sia tutt'altro che sicura. L'estate scorsa andò in Toscana per evidenti attriti con la società. Non sentiva la fiducia, c'erano stati problemi relativi all'assegnazione della fascia da capitano dopo la partenza di Immobile e alla società non erano piaciuti alcuni suoi atteggiamenti.

Il futuro di Rovella è in bilico, è una situazione che va seguita per la situazione di Cataldi. Ma per rimanere a Roma, Cataldi vuole tornare a sentire la fiducia, sia della società che del tecnico. Il club ha necessità di fare cassa e terrà il giocatore solo se si rivelerà utile alla causa. Sarri è stato chiaro, vuole un centrocampista. Il futuro di Cataldi rimane incerto, la sua cessione può aiutare a fare cassa.

