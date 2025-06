Lazio, Petrucci (Sky): "L'Inter vuole Rovella. Tchaouna? Trattativa che..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista Matteo Petrucci ha commentato il capitolo relativo alle uscite in casa Lazio, in particolare su Tchaouna e Rovella. Poi ha parlato dell'operazione di Zaccagni e della necessità di alzare il livello qualitativo della rosa. Ecco di seguito le sue parole:

"L'Inter proverà a prendere Rovella. L'Inter vuole offrire 40 milioni, ma la società a oggi vuole i 50 della clausola, tra un mese non so. Per Tchaouna non c'è ancora l'accordo definitivo, c'è un'offerta da 12/13 milioni, è una trattativa che può andare in porto. L'intervento di Zaccagni era programmato, da gennaio convive con la pubagia e le prestazioni sono calate, ma non si è mai tirato indietro. Non potendoti muovere nell'immediato potresti perdere qualche occasione di mercato, magari alla fine con i 'saldi' nasceranno occasioni. La rosa teoricamente è abbastanza completa quantitativamente in ogni ruolo, poi si dovrà lavorare sulla qualità".

