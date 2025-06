Calciomercato Lazio | Tchaouna al Burnley: i dettagli sulla futura rivendita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 17.37 - Loum Tchaouna diventerà un nuovo giocatore del Burnely. Nelle scorse ore il club inglese e la Lazio hanno trovato l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo per 14 milioni di euro, più 3 di bonus, ai quali verrà anche aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del 10%, destinata a far lievitare ulteriormente la cifra nel prossimo futuro.

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle scorse ore si era raggiunta l'intesa tra club. Lazio e Burnley hanno concordato le cifre per il passaggio in Premier League di Loum Tchaouna. I biancocelesti incasseranno 14 milioni di euro di base fissa e poco meno di tre milioni sotto forma di bonus. Gli inglesi in queste ore hanno lavorato per trovare l'intesa anche con il calciatore che, fino a qualche giorno fa, non appariva convinto della destinazione, preferendo attendere il PSV. Il lavoro dei dirigenti del Burnley, però, ha portato frutti e Tchaouna è ormai a un passo dal trasferimento in Premier. In questi minuti sono in corso contatti per definire tutti gli aspetti e far poi scattare la fumata bianca che è ormai a un passo. Tchaouna era arrivato dalla Salernitana per 8,5 milioni di euro e nell'ultima stagione ha messo insieme 37 apparizioni, con due gol e un assist. Ora una nuova avventura alle porte, l'addio alla Lazio è vicinissimo.

