Lazio | Un filo lega Milinkovic-Savic e Gazzelle: il trend social sul sergente

© foto di www.imagephotoagency.it

"All'improvviso sei volata via...". Inizia così uno dei brani più famosi di Gazzelle, noto cantautore romano. Il brano in questione si intitola "Destri" ed è diventato il sottofondo di un trend che coinvolge il tifo biancoceleste e Sergej Milinkovic-Savic. Per chi non la conoscesse, "Destri" è una canzone d'amore dal sapore amaro, una storia d'amore che si è conclusa e di cui sono rimasti solo i ricordi e la malinconia.

Gazzelle nelle ultime settimane è impegnato in un tour tra stadi e palazzetti. Tra i milioni di fan che vanta, ovviamente sono presenti anche i tifosi della Lazio. Alcuni di questi, tramite i propri profili social, hanno contribuito a creare un trend che lega l'immagine della Lazio, di Milinkovic-Savic e dell'amore perduto. I protagonisti vengono immortalati al concerto tra la folla mentre con aria sofferente assistono al concerto dell'artista romano, ma nelle mani tengono l'immagine di Sergej Milinkovic-Savic, idolo della tifoseria biancoceleste che non veste più la maglia della Lazio. Il tutto mentre in sottofondo Gazzelle suona proprio "Destri". Video a metà tra ironia e vera mancanza, un modo per ironizzare e un tuffo in un passato che non può ritornare. A quei momenti lì.

