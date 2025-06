Calciomercato Lazio | Inter, infortunio per Calhanoglu! E ora Rovella...

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per l'Inter di Chivu. A poche ore dalla gara decisiva per gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il River Plate, si è fermato Hakan Calhanoglu. Questo è il comunicato del club nerazzurro sulle sue condizioni: "SEATTLE - Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra".

È tutto da capire quando il centrocampista turco potrà tornare in campo. La sua permanenza a Milano, tra l'altro, è più in bilico che mai: su di lui è forte l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe riportarlo in patria. La sua eventuale cessione è strettamente legata anche al futuro di Rovella alla Lazio.

Marotta, infatti, l'ha individuato come sostituto ideale di Calhanoglu e sarebbe pronto a fare un'offerta a Lotito da 40 milioni di euro. Il presidente biancoceleste, però, è stato chiaro: per lasciar partire Rovella bisognerà pagare la clausola rescissoria da 50 milioni presente nel suo contratto.

