Ex Lazio | Immobile si avvicina al Bologna: nuovi contatti positivi

Grosse novità sul futuro di Ciro Immobile, attaccante italiano che potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione dopo la parentesi nella Super Lig turca. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, nella giornata di oggi si è registrato un nuovo contatto tra il Bologna e l’entourage dell’ex bandiera della Lazio. Questo ha dato un nuovo slancio alla trattativa essendo stato un contatto decisamente positivo per portare avanti i discorsi.

Ci sarebbe già il gradimento di Immobile all'operazione, che dopo questa stagione in penombra tornerebbe volentieri nel campionato italiano. Resta ora da definire l’intesa tra le parti. Sartori e Di Vaio hanno individuato in lui il rinforzo ideale per quella che si preannuncia come un'altra stagione entusiasmante per i rossoblu, che saranno impegnati su tre fronti fra la Serie A, l'Europa League e la Coppa Italia. Per questo puntare su Immobile: una giusta dose di leadership, fiuto per il gol e grande esperienza.

