Stadio Roma, Gualtieri: "Noi siamo stati rapidissimi, la società..."

A margine dell'evento "Sfide e visioni: la nuova stagione di Roma", organizzato da Teha Club, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è espresso sul progetto stadio della Roma sottolineando come alcuni ritardi si siano accumulati non per colpa del Comune: "È la società che ha fatto qualche stop and go. Noi siamo rapidissimi. Poteva essere un anno in meno, ma comunque sarà realizzato in tempi rapidissimi".

"Il Comune ha dunque tutta l'intenzione di proseguire il percorso che ormai è stato tracciato, dotando così la città di una struttura moderna, sostenibile e integrata nel tessuto urbano della Capitale".

