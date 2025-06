Lazio, Gregucci: "Curioso di vedere se Sarri sarà diverso". E su Tchaouna...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Poco meno di un mese all'inizio della nuova stagione della Lazio che si aprirà il prossimo 14 luglio con il ritiro di Formello. Tanti i punti interrogativi soprattutto per quanto riguarda il mercato tema sul quale si è così espresso Angelo Gregucci ai microfoni di Radiosei: "La Lazio attualmente, secondo me, si colloca tra il quinto e sesto posto. Ovviamente ne parlo adesso, prima che il mercato entri nel vivo. Sono curioso di vedere se Sarri sarà diverso rispetto al solito, se vedremo un 4-3-3 puro o delle varianti col 4-2-3-1. Da tutto quello che sarà sopra il quinto posto sarà un trionfo, dal quinto in giù sarà oggetto di discussione".

"Sarri inconsapevole delle difficoltà sul mercato? Non credo, penso che il tecnico condivida un'idea, un progetto, anche se con meno liquidità rispetto a prima. Per Sarri il ritiro è una componente molto importante, la Lazio come il Milan non farà le Coppe e questo può essere d’aiuto. Sono moderatamente preoccupato per la situazione finanziaria della Lazio".

"Tchaouna? Under 21 francese, il rischio è che va in Premier e si possa esaltare. Non è impossibile, è un rischio che potresti correre anche con un eventuale cessione di Dele-Bashiru, perché in quel campionato la cilindrata fisica viene esaltata".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.