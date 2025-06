Lazio, il mercato bloccato preoccupa: Sarri non se l'aspettava e chiede chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato in entrata della Lazio è fermo. Non si muove e non si muoverà nulla, a meno di cessioni. E non basterà solo quella di Tchaouna al Burnley, ormai imminente. Il problema, infatti, non è solamente l'indice di liquidità: la società biancoceleste infatti ha sforato altri due paletti Uefa, ovvero l'indicatore di indebitamento e quello del costo di lavoro.

A confermarlo è stato Alfredo Pedullà di Sportitalia: Lotito e Fabiani, infatti, assicurano di essere al lavoro per normalizzare la situazione, ma Sarri non si aspettava tutto questo e vorrebbe delucidazioni. È una situazione molto diversa rispetto a quanto era stato prospettato: il tecnico è disposto a ripartire dal gruppo attuale, ma ha comunque bisogno di due-tre innesti funzionali per il suo gioco. C'è preoccupazione, è una situazione delicata e che va monitorata attentamente, come dice il giornalista.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.