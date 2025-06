Lazio, Provstgaard fa visita al suo primo club che lo celebra: "Che orgoglio!" - FOTO

Anche per Oliver Provstgaard è arrivato il momento di godersi le vacanze. Il danese ha chiuso con la Nazionale il percorso all'Europeo Under 21 e, prima di tornare a Formello per ripartire in biancoceleste, ha deciso di far visita al suo club del cuore, o meglio alla società in cui è cresciuto calcisticamente.

Il difensore si è recato nel centro di allenamento del Vejle Boldklub e ha trascorso un pomeriggio all'insegna dei ricordi celebrati poi con un post social dal club: "La reunion è stata grande, l'orgoglio è ancora più grande", questo il messaggio pubblicato su Instagram.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.