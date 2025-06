Ex Lazio | Heidenheim, Ibrahimovic si presenta: "È il club giusto per me"

Terminato il prestito alla Lazio, Arijon Ibrahimovic è tornato al Bayern Monaco. Ma ci è rimasto pochissimo, visto che si è subito trasferito nuovamente a titolo temporaneo all'Heidenheim, in Bundesliga. Queste le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club tedesco per la sua nuova avventura: "I colloqui degli ultimi giorni sono stati molto positivi, con Holger Sanwald e Frank Schmidt che mi hanno convinto che l'Heidenheim potesse essere esattamente il club giusto per me in questo momento. Non vedo l'ora di giocare in Bundesliga la prossima stagione".

