Osasuna, Lisci si presenta: "Un orgoglio e un privilegio essere qui"

© foto di Federico Titone

L'inizio della carriera sulla panchina delle giovanili della Lazio e ora il sogno Liga con l'Osasuna. Alessio Lisci è si è presentato ai canali ufficiali del club spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l'esperienza dai Rojillos: "L'Osasuna ha un buon settore giovanile, per me è importante perché credo che si possano sempre trovare nuovi talenti che ti possono aiutare durante la stagione. Quindi metteremo un buon occhio sul settore giovanile per vedere se possiamo attingere a qualche buon giocatore".

"È un orgoglio perché sono italiano, anche se ormai sono mezzo spagnolo però sono nato in Italia, per me è un privilegio essere in questo ristretto gruppo di allenatori italiani che sono all'estero. Sto molto bene all'estero e in Spagna, speriamo di fare una grande stagione", ha concluso il tecnico romano.

