Fiorentina, ecco Fazzini: "Tifo viola da quando sono piccolo, non vedo l'ora di iniziare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Jacopo Fazzini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo essere stato trattato a lungo dalla Lazio, in particolare a gennaio, il centrocampista classe 2003 ha firmato per il club viola lasciando l'Empoli. Ai microfoni ufficiali del club ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali. Di seguito le sue parole: "Ho visto questo centro sportivo per la prima volta e non vedo l'ora di iniziare. Tifo viola da quando sono piccolo, così come la mia famiglia, per me è un'emozione speciale. Obiettivi? Vorrei innanzi tutto arrivare più lontano possibile in campionato, in Coppa e in Conference mentre agli obiettivi personali non ho ancora realizzato. In Nazionale ho parlato con Ndour e sia lui che tutti mi hanno parlato benissimo della Fiorentina, sono convinto dal primo giorno ed ora ancora di più".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.