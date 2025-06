Lazio, Canigiani: "I cambi nominativi? Abbiamo messo un limite perché..."

Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale in occasione della presentazione della campagna abbonamenti e, in particolar modo, sulla decisione di limitare a un massimo di cinque i cambi nominativi per ogni abbonamento.

"Lo abbiamo inserito perché ci sono delle dinamiche che vanno tenute sotto controllo. Basta guardare non tanto lontano da noi chi con cinque cambi ti addebita un costo e non permette di farlo nelle partite importanti o squadre che non fanno fare il cambio. Purtroppo i furbi sono tanti, c'è un mercato secondario pericoloso e bisognava mettere un freno. Abbiamo scelto una delle strade più flessibili. La Roma su 19 partite, per far fare 5 cambi l'abbonamento costa 332€, contro i 295€ della Lazio, quindi è come se fossero 7 i cambi concessi, perché in proporzione sono due partite in più. Rivedere il limite? Questa è una technicality sulla quale penso si possa intervenire. Oggi parlare di un'apertura in più è prematuro, ma perché no".

NOVITA' - "Durante l'anno ci saranno novità tecniche sulla vendita dei biglietti. Stiamo sviluppando una serie di tecnologie anche per avere un'attività di controllo più rilevante e magari daranno la possibilità di eliminare questo vincolo, fare cose diverse. Stiamo sviluppando un'applicazione che possa facilitare l'accesso allo stadio tramite il cellulare. Obiettivo sugli abbonamenti? Ho fatto un calcolo: a novembre chi compra ogni partita ha già speso più dell'abbonamento, i malumori li abbiamo già affrontati".

