WOMEN | Italia, Piemonte partirà per l'Europeo: la reazione alla convocazione - FOTO

Martina Piemonte è nella lista delle 23 convocate dal ct Soncin per rappresentare l'Italia all'Europeo che si terrà in Svizzera a partire dal 2 luglio. L'attaccante della Lazio ha ottenuto la conferma dopo le gare di Nations League e lo stage che si è tenuto a Coverciano, il commissario tecnico non ha voluto rinunciare alle sue qualità per l'attacco e così, insieme alle compagne Goldoni e Oliviero, prenderà parte a questa importantissima avventura.

L'entusiasmo e l'emozione per questo traguardo non mancano, la biancoceleste ha voluto condividerli anche via social con i propri followers pubblicando in una story il post con l'elenco delle convocate e ci ha aggiunto un cuore azzurro con l'emoticon della faccina con le lacrime.

