UFFICIALE - Kerkez al Liverpool: dal gol alla Lazio al top della Premier

Milos Kerkez è un nuovo giocatore del Liverpool. Il terzino ungherese si trasferisce dal Bournemouth per circa 40 milioni di sterline. Sembra passata una vita da quel marzo del 2023, quando contribuì all'eliminazione della Lazio in Conference League grazie al suo gol all'Olimpico. Ai tempi vestiva la maglia dell'AZ, poi fu vicino a trasferirsi alla corte di Sarri, ma non se ne fece nulla. Il salto Kerkez lo fece trasferendosi al Bournemouth, facendo vedere il proprio valore nel campionato più importante del mondo.

Il giovane terzino adesso fa un salto importante. Il Liverpool ha ufficializzato tramite i propri canali ufficiali del calciatore. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

"Il terzino sinistro è stato sottoposto alle visite mediche e ha concordato un contratto a lungo termine con i campioni della Premier League presso l'AXA Training Centre. Kerkez diventa così l'ultimo arrivato e segue rapidamente l'annuncio dell'arrivo di Florian Wirtz venerdì scorso.

Si trasferisce ad Anfield dopo due stagioni impressionanti in Inghilterra con il Bournemouth, per il quale ha collezionato 74 presenze, segnato due gol e registrato otto assist.

La carriera del 21enne a livello senior è iniziata con la squadra ungherese dell'ETO FC Gyor, prima di passare all'AC Milan nel 2021.

È poi passato all'AZ Alkmaar a metà della stagione 2021-22 e sarebbe apparso 57 volte durante il suo periodo di un anno e mezzo nei Paesi Bassi.

Kerkez ha finora collezionato 23 presenze con l'Ungheria dopo aver fatto il suo debutto internazionale in una gara di UEFA Nations League con la Germania nel settembre 2022.

È stato selezionato per il PFA Young Player of the Year 2024-25 maschile ed è stato finalista per il Golden Boy award 2023, che premia i migliori talenti europei di età inferiore ai 21 anni".

