Calciomercato | Zaniolo, nuova occasione in Serie A: i dettagli

© foto di Federico De Luca 2025

Nicolò Zaniolo potrebbe una nuova occasione per rilanciarsi in Serie A. Dopo i due prestiti all'Atalanta e alla Fiorentina, l'ex calciatore della Roma ha fatto ritorno in Turchia, al Galatasaray. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, Zaniolo non rientra nei piani del club turco e anche lui vorrebbe tornare in Italia per cercare il rilancio definitivo, quello che non glie è riuscito negli ultimi anni.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Nicolò Zaniolo sarebbe l'ultima idea del Torino. Il suo profilo si sposerebbe bene con il 4-2-3-1 di Marco Baroni. L'idea sarebbe nata dalle recenti chiacchierate tra il DT Davide Vagnati e Claudio Vigorelli, agente del calciatore. Vagnati e Cairo valutano l'operazione, Zaniolo può tornare subito a giocare in Italia.

