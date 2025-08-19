Lazio, il trono d’attacco è vacante: Taty e Dia si sfidano per Como

RASSEGNA STAMPA - Il dubbio più grande da sciogliere per Sarri resta quello legato al centravanti. A Como, con Cancellieri e Zaccagni probabili titolari sulle fasce, il ballottaggio è tra Castellanos e Dia. L’argentino arriva dal flop di Rieti, condizionato da un’espulsione, con l’unico lampo rappresentato dall’assist a Dele-Bashiru, lanciato al tiro a inizio partita. Il senegalese, invece, ha firmato il passaggio vincente per Pedro, ma anche lui non è riuscito a trovare il gol.

Nelle sei amichevoli disputate, ricorda il Corriere dello Sport, entrambi si sono mossi più da centravanti di raccordo che da veri finalizzatori, senza segnare neanche una volta. Un limite che non è passato inosservato a Sarri, esasperato dalla sterilità offensiva e in attesa di capire chi potrà davvero prendersi il peso dell’attacco biancoceleste.

