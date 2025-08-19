Lazio, che risposta dei tifosi! Il dato sugli abbonamenti a 24 ore dalla chiusura

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la campagna abbonamenti e, a poco più di 24 ore dalla chiusura, il dato continua a crescere. Nella giornata di oggi, 19 agosto, la quota di tagliandi venduta è salita oltre i 28.700 raggiunti ieri, ottenendo il terzo posto dell'era Lotito (prima a 28.731). Con la chisura fissata per il 20 agosto, alle ore 23.59, la speranza della Lazio è ora quella di arrivare almeno a 29.000 e stabilizzarsi al quarto posto della classifica abbonamenti della Serie A, davanti al Genoa e dietro Inter, Roma e Milan.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.