Garbo: "Classe arbitrale ridicola. Tudor? Società prima colpevole"

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Daniele Garbo ha commentato quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A parlando, soprattutto, dell’esonero dell’allenatore della Juventus Tudor.

"Continuo a pensare che le responsabilità maggiori le abbia la società. Tudor ha commesso sicuramente degli errori, ma la società ne ha commessi di peggiori, a partire da chi ha acquistato due attaccanti non da Juventus; uno di questi ieri ha peraltro fatto un assist agli avversari, mentre a centrocampo manca qualità. Detto questo, Spalletti non è un allenatore solito a subentrare in corsa ma a prescindere credo che neanche lui potrebbe fare miracoli con questa squadra".

"Arbitri? Ne hanno combinate di tutti i colori, è qualcosa di ridicolo. Probabilmente quello che pesa di più è quanto accaduto a Napoli, ma non dimentichiamoci di Fiorentina-Bolgona e Milan-Pisa".

