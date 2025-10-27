Inter, nuovo infortunio per Chivu: si ferma Mkhitaryan, salterà la Lazio
Problei per l'Inter di Chivu. Nell'ultima sconfitta contro il Napoli si è infortunato Henrikh Mkhitaryan, che starà fuori almeno un mese per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra.
Per questo il centrocampista armeno salterà le gare contro Fiorentina, Hellas Verona, Kairat Almaty e Lazio, il prossimo 9 novembre. La speranza è che possa rientrare dopo la sosta per le nazionali per il derby contro il Milan del 23 novembre. Di seguito il comunicato del club nerazzurro.
"Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".