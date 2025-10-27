Serie A | Giudice Sportivo, multa alla Juve dopo la Lazio: il motivo
27.10.2025 16:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio ha battuto la Juventus. Decisiva la rete di Basic all'ultima gara dell'ottava giornata di Serie A, che è costata anche la panchina bianconera a Igor Tudor.
Al termine delle dieci gare del weekend, il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con tutte le sue decisioni finali. Tra queste spunta anche una multa alla società bianconera. Di seguito il motivo.
"Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".