Serie A, Pisa - Lazio: ecco chi racconterà la sfida su Dazn
27.10.2025 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La vittoria contro la Juve è ormai in archivio, la Lazio è già focalizzata sul Pisa. La sfida è valida per la nona giornata di campionato, andrà in scena giovedì 30 ottobre, nel turno infrasettimanale, allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa.
L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 20:45. Il match sarà trasmesso su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Riccardo Mancini per la telecronaca e di Alessandro Budel per il commento tecnico.
