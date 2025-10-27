Serie A, Pisa - Lazio: ecco chi racconterà la sfida su Dazn

27.10.2025 18:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A, Pisa - Lazio: ecco chi racconterà la sfida su Dazn

La vittoria contro la Juve è ormai in archivio, la Lazio è già focalizzata sul Pisa. La sfida è valida per la nona giornata di campionato, andrà in scena giovedì 30 ottobre, nel turno infrasettimanale, allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa.

L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 20:45. Il match sarà trasmesso su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Riccardo Mancini per la telecronaca e di Alessandro Budel per il commento tecnico. 

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE