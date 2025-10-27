Atalanta, Juric sull'esonero di Tudor: "Mi spiace, aveva il dna Juve"
27.10.2025 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alla vigilia della gara contro il Milan l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric si è espresso sull’esonero di Igor Tudor all’indomani del ko subito dai bianconeri contro la Lazio.
"Mi dispiace per Tudor perché era un mister con il dna da Juve: purtroppo fa parte del nostro lavoro. Quando ci sono dei momenti dove giochi bene, crei tanto, ma non riesci a vincere, occorre essere lucidi e migliorare sotto tutti i punti di vista".
