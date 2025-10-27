Ex Lazio | Ibrahimovic impressiona in Germania: l’Heidenheim vuole riscattarlo
27.10.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Arijon Ibrahimović è tornato a giocare in Germania. Dopo la parentesi dello scorso anno alla Lazio, il 19enne in estate è rientrato al Bayern Monaco che l'ha subito girato nuovamente in prestito, questa volta all’Heidenheim in Bundesliga.
Fin qui ha collezionato otto presenze e un assist, senza ancora riuscire mai a segnare. Ma secondo quanto riportato da Sky Sports Germany, il club tedesco sarebbe rimasto impressionato dalle sue qualità e avrebbe intenzione di acquistarlo a titolo definitivo.
Il Bayern attualmente lo valuta attorno ai 4 milioni di euro, vista anche la scadenza del suo contratto a giugno 2027. Nei prossimi mesi verranno avviati i contatti tra le parti per chiudere l'operazione.