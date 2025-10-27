Pisa, problemi per Gilardino: infortunio per Albiol, salterà la Lazio
Problemi per il Pisa verso la gara contro la Lazio. Nell'ultima partita contro il Milan si è infortunato Raul Albiol, che non sarà a disposizione di Gilardino per il turno infrasettimanale contro i biancocelesti.
Il difensore spagnolo infatti, alla seconda presenza consecutiva da titolare, era stato sostituito all'intervallo a San Siro dopo aver riportato una microfrattura alla mano. Di seguito il comunicato del club a riguardo.
"Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni".