Rambaudi: "Ho visto una Lazio organizzata, ora remano tutti dalla stessa parte"

L'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha commentato il match vinto dalla Lazio contro la Juventus ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue considerazioni:

“Sono contento per Basic, viene fuori il lavoro che si fa. La Lazio ha fatto bene, ha portato la partita sui binari che volava; per me questa squadra ha valori tecnici, vedi la prestazione fatta con la Roma: non reputo i biancocelesti inferiori. Ieri ho visto una squadra di Sarri, organizzata dietro, brava a riempire gli spazi, calciatori fantastici con la voglia di non concedere nulla agli avversari e che danno tutto".

"Isaksen prestazione straordinaria, così non ha rivali nella Lazio. Ho visto giocatori applicati come Lazzari, che ha fatto una buona prova. Ho visto anche un Cataldi migliore di tante altre volte; ha fatto cose semplici, intelligenti, a servizio della squadra. Hanno fatto bene tutti, Dia si è sacrificato. Sarri a livello di comunicazione, bravo".

"La partita col Pisa sarà importantissima, ti indirizzerà, saranno punti pesanti. La squadra di Gilardino è in salute, lo abbiamo visto anche a San Siro; la Lazio deve essere questa. Adesso tutti remano dalla stessa parte. Conta molto non subire, ma prima voglio che la squadra imponga il suo gioco e ieri sera ho visto questo. A Pisa si deve valorizzare la vittoria con la Juventus e il pari di Bergamo, punti arrivati nonostante l’emergenza”.