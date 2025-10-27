Lazio, Vecino festeggia le 500 da professionista: il post social - FT
27.10.2025 19:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una vittoria importantissima quella maturata nella serata di ieri all'Olimpico con la Lazio che è tornata al successo imponendosi per 1-0, grazie al gol di Basic, sulla Juventus.
Una serata sperciale anche per Matias Vecino che ha festeggiato le 500 gare da professionista. Proprio il calciatore biancoceleste ha postato un emozionante messaggio per festeggiare questo traguardo.
"Quando sognavo di fare il calciatore... Sono già 500 partite da professionista. Felice e orgoglioso del cammino che mi ha portato fin qui. Ci sono ancora pagine da scrivere", queste le parole accompagnate da alcuni scatti che lo ritraggono da bambino.