Torino, Baroni: "Che emozione l'esordio. Dobbiamo ancora lavorare e..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria del Torino contro il Modena ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il tecnico granata, nonché ex Lazio, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni in vista dell'inizio del campionato e sulla prestazione della sua squadra.

"Mi aspettavo delle difficoltà, nel primo tempo la squadra non ha fatto bene e non avevamo le giuste distanze. La squadra era particolarmente bloccata. Nel secondo tempo abbiamo usufruito anche del centrocampista in più, abbiamo abbassato un vertice, la squadra ha trovato le misure e le distanze, è riuscita a palleggiare di più e ad alleggerire con il palleggio e con le uscite la pressione del Modena. Sicuramente abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. C'è da lavorare ma lo sappiamo, è una cosa che non ci spaventa. Ci prendiamo il passaggio del turno che è la cosa importante e alcune cose buone del secondo tempo"

"La prima partita in granata? Devo dire che sono uno che si emoziona sempre, oggi ancora di più. Sento la bellezza e la responsabilità del mio lavoro, però mi aiuta la grande passione e il grande amore che ho nel mio lavoro e avrò anche in questa nuova avventura. Dobbiamo farci trovare pronti. Non mi piacciono le solite frasi fatte, non mi piace dire 'Ci vuole tempo'. Non abbiamo tempo, dobbiamo correre incontro al tempo. Chiaro che è una squadra che ha cambiato, ci sono nuovi arrivati che sono qui da poco e che vanno inseriti velocemente, dobbiamo recuperare qualche giocatore. Questo lo sappiamo, in questo momento è attraverso l'atteggiamento, la prestazione, la volontà e la voglia che si sopperisce a qualche carenza dal punto di vista tecnico, di sviluppo e manovra. Bisogna mettere dentro del lavoro, ma sono fiducioso. Dobbiamo farci trovare pronti e lo faremo assolutamente"

"Non mi piace parlare di mercato. Noi siamo in stretto contatto con la proprietà e con il direttore. Ogni gara e ogni giorni è un oggetto di valutazione, quindi sappiamo di cosa ha ancora ha bisogno la squadra ma ci si confronta poi con quelle che possono essere le soluzioni che il mercato presenta. Da questo punto di vista lavoriamo insieme sotto tutti gli aspetti".

