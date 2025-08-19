Lazio, ecco com'è andata l'ultima volta a Como: il post social - VIDEO

La Lazio si appresta a iniziare la nuova stagione. Il primo avversario sarà il Como di Fabregas, squadra rivelazione dello scorso campionato che si è rinforzata particolarmente durante il mercato estivo. L'ultima volta che la Lazio è andata a Como, le cose sono andate particolarmente bene. Era lo scorso autunno e la Lazio di Baroni viaggiava a vele spiegate, tanto da rifilare 5 gol alla squadra di Fabregas. La società ha ricordato la partita con tutti i gol segnati tramite un post sui propri social.

