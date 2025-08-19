UFFICIALE | Tchatchoua in Premier: il Verona ha già trovato il sostituto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova avventura per Jackson Tchatchoua. Il terzino camerunense, accostato in passato anche alla Lazio, è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. Ecco di seguito le sue parole: "Mi sento bene, felice di essere qui e molto emozionato. Ho parlato un po’ con l’allenatore, ma lo farò ancora di più. La Premier League è uno dei miei sogni, e giocare a Molineux, con la storia del club, lo stadio e i tifosi, mi ha convinto subito".

Tchatchoua ha poi sottolineato l’importanza della sua esperienza italiana: "Ho imparato molto sulla fase difensiva e sulla tattica. In Italia ogni partita è dura, ci sono grandi squadre e grandi match. Penso sia stato un passo fondamentale prima della Premier League, per essere concentrato e pronto. Posso giocare sia da ala che da terzino. Quando lo spazio è libero mi piace avanzare, ma giocherò dove l’allenatore ritiene sia meglio per la squadra. Qui c’è tutto. Non è troppo grande né troppo piccolo, l’atmosfera è ottima e tutti sembrano godersi il lavoro. Non vedo l’ora di giocare, è uno dei miei sogni, e voglio conquistarlo".

Il modus operandi dell'Hellas Verona è ormai cosa nota. Infatti, dopo aver realizzato una buona plusvalenza con Tchatchoua ha già trovato il sostituto direttamente dal campionato belga. Si tratta di Rafik Belghali, terzino destro di 23 anni prelevato dal KV Mechelen già ufficializzato dal club scaligero.